Vilket luftflöde bör jag ha?

Har aldrig märkt skillnad på damm mellan övertryck och undertryck.

Det som har funkat bäst för hela systemet har varit när jag tänkt att all varm luft ska UT ur chassit, dvs fläktarna på radiatorerna är alltid vända så den varma luften går utåt. Det har gjort att alla andra komponenter går svalare.

Har man en radiator som trycker in varm luft i chassit och sen har man en radiator i toppen som suger ut luft ur chassit så får man ju både varm luft rakt på prylarna plus att radiatorn i toppen blir matad med varm luft.

Bäst är egentligen att du provar lite olika och kollar tempsen. Men som sagt, försök hålla varm luft borta från allt, det är absolut enklaste sättet att få det att funka bra.