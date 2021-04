Skrivet av YamahaDGX630: Hej!

Kort och gott, vart vänder ni er när ni handlar custom-sleevade kablar? Jag har hittat två ställen som verkar legit:

https://www.pslatecustoms.com/ https://endgamecustoms.com/ (Denna säger sig tillverka kablarna i Stockholm) Vad ska man tänka på när man handlar, skiljer det i kvalité?

Jag har en känsla av att dessa goda herrar kan bringa lite klarhet i saken?

I have the guys at CableMod fix them for me

I know of forum user @Enial that has made them. I have heard that the work done is great.

https://www.sweclockers.com/medlem/323730

You could buy your own sleeving supplies from MDPC and make them yourself. This I can highly recommend as you can adjust cables as you need, and also alter fan cables etc. too!