AMD dubblerar omsättning och vinst andra kvartalet 2021

Nja, man ger ju ut guld efter bästa prestation, inte bästa ökning av prestation. Men jag håller med om att deras prestation är anmärkningsvärd och jag tror starkt på företaget som en finansiell investering.

Vad är då just "bästa prestation"? I vissa sporter, t ex höjdhopp, är det tydligt definierat men i andra som tex surfning, skateboard, dressyr, konstsim etc så är det subjektiva bedömningar som ligger till grund för resultatet.

Står därför på mig i min åsikt att AMDs prestation förtjänar guld!