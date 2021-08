Undervolt fungerar inte / är inte aktiv i windows

Tjena,

Jag har följande combo:

MSI B550 Tomahawk, BIOS - senaste beta versionen A.81

5900x (om det spelar roll)

Jag är en ny AMD användare och försökte undervolta i bios genom att följa instruktionerna i denna video (time stamped) https://youtu.be/dfkrp25dpQ0?t=281. Jag kan utföra alla ändringar och spara, men de återspeglas inte i windows. Har testat negative 30, 25, 20 och jag kan utan problem boota in i windows varje gång. Jag når fortfarande 1.4x volt och närmare 80c (vilket jag vet är OK) varje gång under load. Det är som att de helt enkelt inte gjorts. När jag väl är tillbaka i BIOS så är inställningarna där. Lite lost om jag missat något eller inte.

Finns det någon här som har samma mobo och kanske har något tips som jag missat? Kan posta bilder på BIOS inställningarna om det behövs.

Tack på förhand