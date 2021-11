Bästa alternativet till optisk för tvn?

Skrivet av Wh|p: Fan va najs, det låter ju vettigt! Ps5an o xboxen är kopplat direkt i tvn o endå funkar ljudet från extraktorn? Har du också råkat ta sönder din optiska utgång på teven eller? 🤣 Gå till inlägget

Precis, Xbox och Playstation kopplat till TV. Sedan en HDMI från din ARC-port till HDMI OUT på extraktorn. Ställ in den mekaniska switcharna på ARC ON och 5.1. Du kommer nog behöva göra inställningar i TVn, man får pilla lite.

Nej, min optiska fungerar bra men av någon anledning så blir det en fördröjning på ca 200ms när ljudet går via TVn och ut via optisk.

Jag använde Xbox Series X och PS5 via HDMI och sedan optisk från TVn till Z906. Tyvärr lägger TVn till ca 200ms om man använder optisk i kombination med 5.1 ljud ut (Dolby). Enda sättet att bli av med denna fördröjning var att ställa in ljudet på stereo (i Xbox och PS5), men då försvinner ju poängen med 5.1-högtalare.

För att bli av med fördröjningen så var jag tvungen att använda en extraktor.