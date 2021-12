Skapandet av en recycler view i android studio.

public class MainActivity extends AppCompatActivity { @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); SimpleAdapter adapter = new SimpleAdapter(generateSimpleList()); //PROBLEM! RecyclerView recyclerView = (RecyclerView)findViewById(R.id.simple_recyclerview); recyclerView.setHasFixedSize(true); recyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this)); recyclerView.setAdapter(adapter); } private List<SimpleViewModel> generateSimpleList() { List<SimpleViewModel> simpleViewModelList = new ArrayList<>(); for (int i = 0; i < 100; i++) { simpleViewModelList.add(new SimpleViewModel(String.format(Locale.US, "This is item %d", i))); } return simpleViewModelList; } }