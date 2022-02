Lite feedback på min kod, om någon orkar.

Hej, jag är ny inom programmering och håller på med kursen Programmering 1 på gymnasienivå. Jag har fått feedback från min lärare att min kod innehåller mycket kod och är den blir "knölig". Jag försökte göra den mindre i en tidigare uppgift men även den tyckte läraren var "knölig". Han vill att jag kommer på handledning men pga. att jag jobbar nästan 100% i butik samtidigt så hinner jag inte på de tider han har.

Hur som haver så ska sista inlämningsuppgiften in snart och jag har försökt så gott jag kan att göra den så lätt att läsa som möjligt. Är det någon som orkar kolla igenom och ge mig lite konstruktiv kritik och feedback på vad jag kan förbättra i koden? Skulle uppskattas massor. Är inte klar med allt än men det är åt det här hållet jag tänkt mig. (Jag har inte lagt in några kommentarer än.)

Ber om ursäkt på förhand ifall jag inte får till

markeringarna direkt. Det är flera filer kod och jag är även ny på denna hemsida.

//Fil: main.cs (Detta står ej med i koden.) using System; using System.Linq; using System.Text; using System.Collections.Generic; using System.Threading.Tasks; class Program { public static void Main (string[] args) { //Console.Clear(); Console.WriteLine("Hi, welcome to the Buss-Simulator!

Press enter to start."); Console.ReadKey(); var mybus = new Bus(); mybus.Run(); Console.ReadKey(); } }

//Fil: MyBus (detta står ej med i koden) using System; using System.Linq; using System.Text; using System.Collections.Generic; using System.Threading.Tasks; class Bus { public static int total_passengers = 0; public static Passenger[] passengers_info = new Passenger[25]; public static int totalSeats = 25; public void Run() { passengers_info = new Passenger[25]; string [] menu = new string[]{"1. Pick up passenger.", "2. Printing options.", "3. Calculation options.", "4. Searching options.", "0. Quit program."}; int MenuSelect = 0; while (true) { Console.Clear(); Console.WriteLine("What do you want to do?"); Console.WriteLine(); Console.CursorVisible = false; if (MenuSelect == 0) { Console.WriteLine(menu[0] + " ⭅"); Console.WriteLine(menu[1]); Console.WriteLine(menu[2]); Console.WriteLine(menu[3]); Console.WriteLine(menu[4]); } else if(MenuSelect == 1) { Console.WriteLine(menu[0]); Console.WriteLine(menu[1] + " ⭅"); Console.WriteLine(menu[2]); Console.WriteLine(menu[3]); Console.WriteLine(menu[4]); } else if(MenuSelect == 2) { Console.WriteLine(menu[0]); Console.WriteLine(menu[1]); Console.WriteLine(menu[2] + " ⭅"); Console.WriteLine(menu[3]); Console.WriteLine(menu[4]); } else if(MenuSelect == 3) { Console.WriteLine(menu[0]); Console.WriteLine(menu[1]); Console.WriteLine(menu[2]); Console.WriteLine(menu[3] + " ⭅"); Console.WriteLine(menu[4]); } else if(MenuSelect == 4) { Console.WriteLine(menu[0]); Console.WriteLine(menu[1]); Console.WriteLine(menu[2]); Console.WriteLine(menu[3]); Console.WriteLine(menu[4] + " ⭅"); } var keyPressed = Console.ReadKey(); if(keyPressed.Key == ConsoleKey.DownArrow && MenuSelect != menu.Length -1) { MenuSelect++; } else if (keyPressed.Key == ConsoleKey.UpArrow && MenuSelect >= 1) { MenuSelect--; } else if (keyPressed.Key == ConsoleKey.Enter) { switch (MenuSelect) { case 0: add_passengers(); break; case 1: PrintMenu.PrintingMenu(); break; case 2: CalculationMenu.CalculatingMenu(); break; case 3: SearchMenu.SearchingMenu(); break; case 4: System.Environment.Exit(1); break; } } } } public static void add_passengers() { Console.Clear(); if (total_passengers == 25) { Console.WriteLine("

Bus is full!"); System.Threading.Thread.Sleep(1500); return; } try { Console.WriteLine("

Type the name, age & gender of your passenger."); Console.Write("

Name: "); string name = Console.ReadLine(); Console.Write("

Age: "); int age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("

Gender (Male/Female): "); string gender = Console.ReadLine(); Passenger passenger = new Passenger(aName: name, aAge: age, aGender: gender); Array.Resize(ref passengers_info, passengers_info.Length + 1); passengers_info[passengers_info.Length - 1] = passenger; } catch { Console.WriteLine("

Follow instructions."); System.Threading.Thread.Sleep(1500); return; } total_passengers++; Console.WriteLine("You boarded 1 Passenger." + "

There are " + (totalSeats - total_passengers) + " seats left."); System.Threading.Thread.Sleep(1500); return; } }

//Fil: PassengersObject (detta står ej med i koden) using System; using System.Linq; using System.Text; using System.Collections.Generic; using System.Threading.Tasks; class Passenger{ public string name { get; set; } public int age { get; set; } public string gender { get; set; } public Passenger(string aName, int aAge, string aGender) { name = aName; age = aAge; gender = aGender; } public override string ToString() { return string.Format($"{name}, {gender}, {age} years old."); } }

//Fil: PrintMenu (detta står ej med i koden) using System; using System.Linq; using System.Text; using System.Collections.Generic; using System.Threading.Tasks; class PrintMenu { public static void PrintingMenu() { string [] menu = new string[]{"1. See who's on the buss.", "2. See what genders are on the buss.", "3. Back out."}; int MenuSelect = 0; while (true) { Console.Clear(); Console.WriteLine("What do you want to do?"); Console.WriteLine(); Console.CursorVisible = false; if (MenuSelect == 0) { Console.WriteLine(menu[0] + " ⭅"); Console.WriteLine(menu[1]); Console.WriteLine(menu[2]); } else if(MenuSelect == 1) { Console.WriteLine(menu[0]); Console.WriteLine(menu[1] + " ⭅"); Console.WriteLine(menu[2]); } else if(MenuSelect == 2) { Console.WriteLine(menu[0]); Console.WriteLine(menu[1]); Console.WriteLine(menu[2] + " ⭅"); } var keyPressed = Console.ReadKey(); if(keyPressed.Key == ConsoleKey.DownArrow && MenuSelect != menu.Length -1) { MenuSelect++; } else if (keyPressed.Key == ConsoleKey.UpArrow && MenuSelect >= 1) { MenuSelect--; } else if (keyPressed.Key == ConsoleKey.Enter) { switch (MenuSelect) { case 0: Print.print_passengers(); break; case 1: Print.print_gender(); break; case 2: return; } } } } }

//Fil: PrintingMethods (detta står ej med i koden) using System; using System.Linq; using System.Text; using System.Collections.Generic; using System.Threading.Tasks; class Print { public static void print_passengers() { Console.Clear(); if (Bus.total_passengers == 0) { Console.WriteLine("

There are no passengers on the bus."); System.Threading.Thread.Sleep(1500); return; } Console.WriteLine("

These are your passengers."); Bus.passengers_info = Bus.passengers_info.Where(c => c != null).ToArray(); foreach (var i in Bus.passengers_info) { Console.WriteLine("

" + i); } Console.WriteLine("

Press enter to return."); Console.ReadKey(); } public static void print_gender() { Console.Clear(); if (Bus.total_passengers == 0) { Console.WriteLine("

There are no passengers on the bus."); System.Threading.Thread.Sleep(1500); return; } for (int i = Bus.passengers_info.GetLowerBound(0); i <= Bus.passengers_info.GetUpperBound(0); i++) { Console.WriteLine("

[{0,2}]: {1}", i, Bus.passengers_info[i].gender); } Console.ReadKey(); } }

//Fil: SearchMenu (detta står ej med i koden) class SearchMenu { public static void SearchingMenu() { string [] menu = new string[]{"1. Search for oldest passenger.", "2. Search for passengers in certain age group.", "3. Back out."}; int MenuSelect = 0; while (true) { Console.Clear(); Console.WriteLine("What do you want to do?"); Console.WriteLine(); Console.CursorVisible = false; if (MenuSelect == 0) { Console.WriteLine(menu[0] + " ⭅"); Console.WriteLine(menu[1]); Console.WriteLine(menu[2]); } else if(MenuSelect == 1) { Console.WriteLine(menu[0]); Console.WriteLine(menu[1] + " ⭅"); Console.WriteLine(menu[2]); } else if(MenuSelect == 2) { Console.WriteLine(menu[0]); Console.WriteLine(menu[1]); Console.WriteLine(menu[2] + " ⭅"); } var keyPressed = Console.ReadKey(); if(keyPressed.Key == ConsoleKey.DownArrow && MenuSelect != menu.Length -1) { MenuSelect++; } else if (keyPressed.Key == ConsoleKey.UpArrow && MenuSelect >= 1) { MenuSelect--; } else if (keyPressed.Key == ConsoleKey.Enter) { switch (MenuSelect) { case 0: Search.find_maxAge(); break; case 1: Search.find_ageGroup(); break; case 2: return; } } } } }

//Fil: SearchingMethods (detta står ej med i koden) using System; using System.Linq; using System.Text; using System.Collections.Generic; using System.Threading.Tasks; class Search { public static void find_maxAge() { Console.Clear(); if (Bus.total_passengers == 0) { Console.WriteLine("

There are no passengers on the bus."); System.Threading.Thread.Sleep(1500); return; } var oldest = Bus.passengers_info.Max(p => p.age); var passenger = Bus.passengers_info.First(p => p.age == oldest); Console.WriteLine("

This is the oldest passenger on the bus: " + passenger); Console.ReadKey(); } public static void find_ageGroup() { Console.Clear(); if (Bus.total_passengers == 0) { Console.WriteLine("

There are no passengers on the bus."); System.Threading.Thread.Sleep(1500); return; } int lowest; int highest; try { do { Console.WriteLine("

Type in the lowest and the highest age you wanna search between."); Console.Write("

Lowest: "); lowest = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("

Highest: "); highest = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if (lowest > highest) { Console.WriteLine("

Start with the lowest age."); } }while (lowest > highest); } catch { Console.WriteLine("Error! Try using numbers."); return; } Console.WriteLine("

These are the passengers between the chosen age groups."); Console.ReadKey(); } }

//Fil: CalculationMenu (detta står ej med i koden) using System; using System.Linq; using System.Text; using System.Collections.Generic; using System.Threading.Tasks; class CalculationMenu { public static void CalculatingMenu() { string [] menu = new string[]{"1. Calculate the combined age of the passengers.", "2. Calculate the average age of the passengers.", "3. Back out."}; int MenuSelect = 0; while (true) { Console.Clear(); Console.WriteLine("What do you want to do?"); Console.WriteLine(); Console.CursorVisible = false; if (MenuSelect == 0) { Console.WriteLine(menu[0] + " ⭅"); Console.WriteLine(menu[1]); Console.WriteLine(menu[2]); } else if(MenuSelect == 1) { Console.WriteLine(menu[0]); Console.WriteLine(menu[1] + " ⭅"); Console.WriteLine(menu[2]); } else if(MenuSelect == 2) { Console.WriteLine(menu[0]); Console.WriteLine(menu[1]); Console.WriteLine(menu[2] + " ⭅"); } var keyPressed = Console.ReadKey(); if(keyPressed.Key == ConsoleKey.DownArrow && MenuSelect != menu.Length -1) { MenuSelect++; } else if (keyPressed.Key == ConsoleKey.UpArrow && MenuSelect >= 1) { MenuSelect--; } else if (keyPressed.Key == ConsoleKey.Enter) { switch (MenuSelect) { case 0: int totalAge = Calculations.calc_total_age(); Console.WriteLine("

The combined age of the passengers is: " + totalAge + " years.

Press enter to return."); Console.ReadKey(); break; case 1: double avrgAge = Calculations.calc_average_age(); Console.WriteLine("

The average age of the passengers is: " + avrgAge + " years.

Press enter to return."); Console.ReadKey(); break; case 2: return; } } } } }