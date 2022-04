GeForce RTX 3080 Auros Master rev.2 Non LHR

Säljer ett GeForce RTX 3080 Auros Master rev.2 inhandlat på Netonnet fyndhörna i höstas. Visade sig vara ett LHR kort. Säljer då jag sitter och spelar på 1080p CSGo o liknande, så kommer nedgradera mig till något enklare. Ej använt till mining.

Värt att notera är att kortet annonserades som LHR av Netonnet.se men har undersökt saken närmre. Som skrivet är det rev.2 som enligt gigabyte egna hemsida är non LHR, trots detta är vissa av dessa kort LHR och vissa non LHR beroende på när de tillverkats. Detta kortet har Device ID: 10DE 2206 vilket betyder att det är Non LHR. Medan 3080 kort som är LHR börjar på 10DE 2216. Förpackningen har inga LHR märkning eller liknande heller. Se bilder för info, alternativt: https://min.news/en/tech/47bd08bef9364b56e6f5328b0e8dc5ca.htm...

Prioriterar köpare i Göteborgs området. Köpte kortet för 11490 :- och tänker att budstarten är där å. Swish gäller, säljer till vem jag vill.

