Vad händer när smartphonebatteriet tar slut?

Skrivet av EU-Maggan: Jo, jag vet, eller har hört, att tillverkaren av den första glödlampan (koltrådslampan) hade lyckats tillverka en lampa som nästan lyste i evigheter. Bums lade de om om tillverkningen så lampan fick en klart begränsad livslängd. Men jag är väldigt kritisk till "slit och släng samhället" och försöker satsa på produkter som har längsta möjliga livslängd. Men ditt svar var kanske egentligen inte svar på min ursprungliga fråga! Gå till inlägget

Jag håller med om att slit och släng är förkastligt men tyvärr är det vad majoriteten vill ha. Förr höll saker bättre och längre men de kostade också betydligt mer! Jag har ett Electrolux kylskåp från 70-talet som fortfarande fungerar bra men det kostade säkerligen flera gånger mer än vad folk skulle anse vara acceptabelt för ett kylskåp idag. Så med andra ord är folk inte villiga att betala för det, och då erbjuder företagen inte det heller, blir ett moment 22. Dessutom har vi helt andra krav på hur tillverkligen går till, vilka gifter som får användas etc. T ex färg, höll bättre för men innehöll dock tungmetaller t ex. Inget jag skulle vilja ha.