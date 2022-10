Köp av ny processor

Skrivet av CocoPops123: Mycket bra idé är sidan att lita på då? Gå till inlägget

Merk at moderkortet i Komponent koll ikke samme utgave som den på Komplett og derfor vil savne wifi der er del av den pakken og kanskje andre saker der er del av TUF serien men ikke PRIME.

Du kan selv bekrefte dette gjennom å gå på Inet.se (det første forslag der er blitt linket fra Komponent kollen) å se at det finnes både en Asus PRIME Gaming B660 plus D4 og Asus TUF Gaming B660 plus D4 med wifi modell. Det skiller i dag den 30. sept rundt 600 kr (1 690 kr vs 2 290 kr) mellom disse to modeller.

Ofte selges moderkort enten med eller uten wifi av samme bas modell og sjekk alltid først på produsentens web side for SKU og versjon nummer, versjon nummer er særlig viktig dersom et og samme moderkort har fått ny oppdatering av BIOS/UEFI ved produksjonen innen det vil bli sendt til salg. Sjekk også under Support delen for hvilke BIOS/UEFI som moderkortet støtter ut av boksen, så du slipper problemer med å oppdatere BIOS/UEFI for i hele tatt kunne bruke den prosessor du kjøper for å få gang systemet.

Dersom du skal kjøpe denne pakke fra Komplett så må du gjøre dette innen dagen er slutt ettersom den gjelder kun frem til den 30. sept ifølge siden. Priset kan bli forandret eller pakken kan forsvinne dersom du venter til i morgen.

Glem ikke heller å sjekke så din kompis også vil ha et PSU der kan drive det hele og særlig dersom vedkommende tenker seg å kjøpe et nytt videokort (GPU) innen en ikke en alt fjern fremtid.

Her er en side der testet benchmark med spill på denne prosessor: https://www.youtube.com/watch?v=_P_AGv-DJbU

Merk at testet er blitt gjort på rtx 3080 og med DDR5 system minnen.