För första gången på 8 år så håller jag på att bygga en ny dator och noterade att det nu finns två stycken CPU uttag på mitt moderkort MSI MAG Z690 Tomahawk (se bild), så jag undrar helt enkelt om jag bör koppla in i båda dessa? Och en fråga till, i manualen för moderkortet så står det nedan, är det något som jag med ett RTX 3070 Eagle OC (3 fläktar) behövr tänka på?

"If you install a large and heavy graphics card, you need to use a tool such as MSI Graphics Card Bolster to support its weight to prevent deformation of the slot"