Bredband via mobilnätet Telenor

Skrivet av gurfin: Aj! Vilken framåttänkande hyresvärd du har. Inte som att fiber gör en fastighet mer attraktiv. Jag kör fiber som huvuduppkoppling och 4G som backup genom en Huawei B535.

Tycker överlag att B535:an är okej, men har för avsikt att byta den. Har haft lite skumma fel där LAN-portarna på den bara slocknar, tills jag har startat om B535:an. Fiber är många gånger stabilare än 4G och har dessutom väsentligt bättre prestanda. Via fiber får man även fler tjänster, utöver internet, som ex. IPTV eller IP-telefoni. För just gaming trafik så spelar latensen väldigt stor roll, tyvärr är 4G en av de uppkopplingar som anbringar högst latens. Placering av antenn kan förbättra latensen, så du kanske kan DIY:a någon lösning för en extern antenn?

En av de värsta sakerna med 4G är att din uppkoppling påverkas ganska starkt av vädret, särskilt om du har långt till nästa mobilmast. När det regnar vill man ju sitta inne och kolla på film eller spela - inte bästa tillfället för internet att strula. Hade jag varit du så hade jag nog ringt till nätägare/KO och bett om en offert. Försök jobba med din hyresvärd i stället, som sagt så ökar det ju värdet väsentligt om det finns fiberinfrastruktur.

Första hyresvärden som ägde huset när vi flyttade in förberedde allting men då han hade egen firma också som tog mycket tid såldes huset vidare. Andra hyresvärden gjorde man allt man kunde för att fixa nåt med. Till och med kontaktade alla företag osv som även de försökte kontakta hyresvärden men då va helt plötsligt alla på företaget onåbara. Sen blev huset sålt till en tredje och där är vi nu med att det ska kosta flera hundra tusen för att bara koppla in det.

Frågan är ju vart man kan få en offert enklast ifrån innan man kontaktar hyresvärden. Vet ju hur allting ser ut osv så är ju egentligen rak väg under huset i en kulvert sen är det sex lägenheter per våning rakt ovanför varandra.

Jo att det är problem med väder och sånt krafs förstod jag nästan. Det är ju tyvärr inget man kan komma ifrån om man inte flyttar i princip då det inte finns något annat alternativ. Men min tanke va att iaf få igång det och sen titta på antennlösningar för det. Måste bara ta reda på vart närmsta mast är runt Kumla. Bor ca 5km utanför Kumla åt öster i en by som heter Hällabrottet. Läste hos Telenor att man ska rikta antennen åt öster iaf men mer vet jag inte