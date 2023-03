Intel Arc A750 och Win 10 Vs Win 11 Minitest

Här är ett litet test jag ville få gjort av eget intresse då jag funderat länge på eventuella prestandaskillnader mellan Windows 10 och 11 och skaffade nyligen ett Intel Arc A750 kort så tänkte ta två flugor i en smäll. Speciellt när vi talar om Intel Raptor Lake eller Alder Lake baserade system där Microsoft påstår att en smartare schemaläggare i Windows 11 ska kunna hantera dessa processorerarkitekturer med blandad kärn design (”Big-Little”) som Windows 11 schemaläggaren tydligen ska bättre förstå sig på, om man nu ska tro på det som Microsoft antyder.

Tyvärr har jag haft lite tidsbrist, annars hade gärna testat flera olika scenarior, även produktiva tester men kanske utökar med tiden efter hand. Va gäller speltester tänker jag att speciellt flera Vulkan baserade tester såsom RDR2 hade varit trevligt vilket jag har köpt tidigare på Steam men inte spelat ännu. Tanken är också att jag ska troligtvis pröva Hogwarts Legacy i något skede vilket vore intressant då det stöder XeSS och har lite ovanligt hög CPU belastning på vissa ställen i spelet vilket kan vara intressant för att jämföra Windows 10 mot 11 tänker jag. Dock börjar jag ha fullt i mitt spelbibliotek så skulle behöva skaffa en 2TB SSD då 1TB räcker inte mera om man ska ha installerat en massa nya spel samtidigt.

Test Setup :

- Intel i7-13700K @ 5.6-5.7GHz

- ASRock Z690 Extreme (DDR4)

- 32GB (4x8GB) G.Skill Trident Z DDR4-3200 CL14 @ DDR4-3400 CL14-14-14-30

- Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 500GB SSD (System) / EVO 860 SSD 1TB

- Super Flower Leadex Titanium 1000W

- Arctic Cooling Freezer II 360 AIO

- Phanteks P500A D-RGB WHITE | 3x140mm (in), 1x140mm (ut), 3x120mm radiator (ut)

Grafikkort:

- MSI Geforce GTX 1070 Ti Armor 8GB @ Core +130MHz /Memory +500 MHz

- Intel Arc A750 8GB

Operativsystem:

- Windows 10 Pro x64 22H2

- Windows 11 Pro 21H2 och 22H2

Mjukvara:

- Cyberpunk 2077, Elden Ring, Far Cry 6, Kingdom Come: Deliverance, RAGE 2, 3DMark

Drivrutiner:

- Nvidia: 528.49 WHQL

- Intel: 4091 WHQL och 4125 BETA

Både Windows 11 21H2 och 22H2 testades då man sett vissa rapporter om prestandabekymmer i senaste 22H2 builden så får jag också ett mera pålitligare testresultat. De flesta test har körts säkert totalt 3-5 ggr, speciellt i de fall där icke väntade resultat har uppmätts.

Eftersom Intel gjort ett stort framsteg i 4091 WHQL drivrutinen och rapporter om klart mätbara förbättrade resultat dykt upp bland kända content creators, tänkte jag det kunde vara intressant att även testa senaste BETA drivrutinen för att se om där skulle ha skett några förändringar också.

För övrigt kan nämnas att MSI 1070 Ti kortet är relativt låg klockad version i standard frekvenser och i det överklockade läget så motsvarar bättre överklockade varianter från 3:e partstillverkare. Nvidia 528.49 WHQL som var den senaste officiella drivrutinen när testet genomfördes användes som referens i samtliga tester för att få jämförbara resultat medan för övriga komponenter användes senaste tillgängliga från moderkortstillverkarens hemsida.

Speltester

Cyberpunk 2077

DX12, ”Ultra” preset, 2560x1440, RT off

Cyberpunk 2077 är ett intressant test för dess höga GPU krav. Redan här kan nämnas ett mönster som ni kommer märka i de flesta andra test,1070 Ti kortet presterar ganska lika under samtliga operativsystem medan en liten men väldigt konstant liten fördel kunde mätas i Windows 11 i alla test jag körde med Intel A750 kortet. A750 presterar här i stora drag ca. 28% bättre i medel FPS och ca. 36% bättre i max FPS.

Eventuella andra marginella skillnader är troligtvis naturliga variationer här.

Minimi FPS hålls på samma nivå mellan korten tyder på att det kan handla om en CPU flaskhals eller något annat trots GPU användningen generellt inte droppar mer än till 97%, vilket jag tyckte var intressant med tanke på hur kraftig en överklockad 13700K CPU står sig jämtemot dessa två grafikkort och med tanke vi talar om ett spel med bleeding edge grafik i 1440p upplösning dessutom.

Elden Ring

DX12, ”Maximum” preset, 2560x1440

Elden Ring igen är intressant test ur raka motsatsen till Cyberpunk 2077, mera känd som ett spel med väldigt tungdriven CPU prestanda och där misstänkte jag eventuellt att man kunde se större skillnader mellan Windows 10 och 11 men trodde inte det skulle vara såpass stora skillnader. Ett verktyg har använts för att låsa upp FPS:en som annars är låst till 60 FPS.

Helt klart CPU:n som flaskar i denna scen, om även spelet tycks ej kunna dra stor nytta av multithreading då första kärnan är och nosar på 99% CPU användning medan andra kärnorna inte visar någon stor användning.

Ingen stor variation mellan de olika testrundorna i FPS:en men konstant var WHQL 4091 ca 1 FPS snabbare jämfört med BETA 4125 drivrutinen, en marginell skillnad som kunde läsas i flertal andra tester också. Intressantast var väl att i Windows 10 så var resultatet ungefär samma med Arc kortet medans WHQL 4091 visade hela 10,8% förbättring i Windows 11 2H21 och hela 13,8% i Windows 11 22H2 jämfört med Windows 10.

Det enda testet som kanske visade en liten men klar boost i Windows 11 22H2 jämfört med 21H2.

Far Cry 6

DX12, ”Ultra” preset, 2560x1440

Far Cry 6 har jag alltid hållit som ett relativt optimerat spel där man får stabilt resultat varje gång man kör benchmark verktyget med ytterst små variationer.

Speciellt här märks det skillnad mellan Windows 10 och 11 för Intel Arc A750 kortet med WHQL drivrutinen ca. 5,0 till 7,2 % beroende på vad som jämförs medan BETA 4125 drivrutinen ger så gott som samma resultat både i Windows 10 och 11.

Arc kortet presterar här 24 - 34 % bättre i medel och max FPS medan minimum FPS så visar betydligt större skillnad om 49 - 58 % vilket upplevs som betydligt jämnare flyt överlag.

Kingdom Come: Deliverance (Sausau Woods)

DX12, ”Very High” preset, 2560x1440

Kingdom Come: Deliverance som bygger på CryEngine är också ett utmärkt grafikprestanda test eftersom man har byggt in även inställningar som var tänkt för kommande generationer av datorhårdvara. I detta fall kördes ändast ”Very High” som är näst högsta förhandsinställningen då redan det ger ganska hög last, speciellt i den scenen jag hade valt ut som är troligtvis det högst krävande stället i spelet då oftast är frameraten typ nästan det dubbla eller mer och detta borde således visa ett stort hopp i prestanda mellan Nvidia GTX 1070 Ti och Intel Arc A750.

Här var skillnaden t.o.m. 70 ~ 75% mellan korten medan Windows 11 visade konstant i alla tester 1 FPS förbättring med WHQL drivrutinen. Intel BETA drivrutinen gav samma resultat som Windows 10 vilket var ganska tydligt eftersom spelet hade inbyggt FPS mätare med tiondels decimaltal där man konstant såg en 0.9~1.0 FPS (2~3%) ungefär skillnad mot WHQL drivrutinen under Windows 11.

RAGE 2

Vulkan, ”Ultra” preset, 2560x1440

Tänkte att behövdes minimi ett test som testar Vulkan prestanda då A750 ska speciellt stå sig bra i DX12 och Vulkan baserade spel och RAGE 2 råkade vara installerad.

Här ser vi ganska få skillnader överlag där Windows 11 tycks prestera en sådär 2,4 % bättre för Intel medan Nvidia visar ingen skillnad förutom i Win 11 22H2 som jag gissar kan handla om ett mätningsfel då jag testade inte 1070 Ti kortet lika noggrant.

Intel A750 kortet presterar iallafall 37 – 41% bättre här i Vulkan testet vilket ligger nånstans där emellan bland resultaten i denna jämförelse.

3DMark

”Time Spy”

3DMark är enda syntetiska testet i denna jämförelse, Intel Arc generellt klarar sig relativt bra i såna typer av tester medan speltester har en tendens att variera mera, speciellt beroende på DX12 version.

Trenden tycks fortsätta med 3DMark där Windows 11 ger snäppet bättre prestanda om ca. 2% än Windows 10 med Intel kortet.

CPU testet visade här lite oväntade resultat, speciellt Windows 11 22H2 visar en betydlig sänkning i samtliga test. Efter lite sökande på nätet tycks detta vara något som tycks gälla speciellt Intel Alder Lake och Raptor Lake baserade system, troligtvis är det något slags undantag för 3DMark som inte nödvändigtvis behöver påverka andra tester eftersom liknande resultat har inte kunnat konstaterats i andra benchmarks, tvärtom gav Elden Ring det bästa resultat i Windows 11 22H2.

Intel Arc A750 kortet har en betydlig fördel här där Graphics score på 12123 – 12621 är nånstans i trakten mellan RTX 3060 Ti och RTX 3070. Detta leder således en fördel om 66 - 75 % fördel i Grafik testerna för Intel kortet jämfört med Nvidia 1070 Ti kortet.

Strömförbrukning, temperatur och fläkthastigheter

Som strömförbrukningstest kollade jag förbrukningen under 3DMark och Cyberpunk 2077 och båda testerna visade väldigt lika resultat.

1070 Ti kortet visade mera varierande strömförbrukning under testets gång, 161 – 190 W förbrukning registrerades med medelförbrukning på ungefär 180 W i MSI Afterburner medan Intel kortet höll en rätt så konstant nivå 190 W med en variation mellan endast 189,7 – 190 W som tyder på att Intel valt att fokusera på stabilitet för Intel Arc. För de som känner sig vilja äventyra stabiliteten finns det möjlighet att själva ställa in en gräns i Intel Arc Control mjukvaran för kortet där just 190W är ställt in som standard för Arc A750.

Här märks Nvidias långa erfarenhet på marknaden och år efter års optimering där de nyare generationerna är ännu mera energieffektiva. Dock står sig Intel Arc ganska bra mot 10-serien åtminstone som troligtvis är fortfarande många som sitter med och stor potentiell kundkrets för dessa kort. Hoppeligen är strömförbrukning något som Intel kan fokusera mera på i kommande generationer och uttal om ”grafikkort kring 225 watt är optimala” låter ju lovande på den punkten.

Idle visade Intel kortet t.o.m. lite lägre förbrukning på 35,6 W jämfört med 44,2 W för Nvidia kortet, dock senare versioner av Nvidia kort kan i vissa fall gå betydligt lägre vid vila.

Temperaturen som mäts här är det högsta värdet som uppnåddes i en 3DMark genomkörning.

Både Intel och Nvidia kortet nådde som mest en nivå på 68C i en rumstemperatur på 23C.

I vila så låg Nvidia kortet på 47C och Intel på 51C ungefär vilket beror troligtvis på de olika fläktprofilerna som kan ses i följande graf.

I vila så stängs fläkten av helt och hållet på MSI GTX 1070 Ti kortet medan Intels snurrar på låg varv mellan 300 – 500 rpm ungefär.

Vid last så har Intel valt någorlunda aggressivare fläktkurva där i 3DMark var Intel kortet och nosade vid 1675 rpm stundvis och gav ungefär ifrån sig liknande ljudnivå som mina 3x120 mm fläktar på Arctic Cooling Freezer II 360 medan 1070 Ti kortet hade någorlunda lägre hastighet vid samma temperatur på 1470 rpm där jag inte kunde urskilja grafikkortsfläktarna från radiatorfläktarna.

Sammanfattning

Generellt har Intel Arc A750 varit lite av blandat kompott, inte minst pga. sina drivrutiner där senaste WHQL 4091 drivrutinen som testades här åtminstone gjort en stor förbättring jämfört med de rushade drivrutinerna som fanns vid lansering och flertal YouTube profiler har åtminstone givit positiv feedback hur Intel tycks konstant försöka förbättra drivrutinerna, kanske vi med tiden kan tala om Intel korten som det nya ”Fine-wine” som mognas positivt med tiden.

I mitt fall ville jag dock jämföra på samma gång både prestandan i Windows 10 och 11 kolla lite i jämförelse med mitt tidigare kort ungefär vad Nvidia 10-seriens användare kan förvänta sig för förbättringar som är en stor kundpotential till Arc korten pga. De kraftigt ökade grafikkortspriserna de senaste åren samtidigt som nu börjat sänka sina Intel Arc kort där A750 8GB hittas för så lågt som nånting på 3300 kr och i övriga Europa för runt 300 EUR eller strax under medan storebror A770 16GB kan hittas för 4790 kr och uppåt medan i övriga europa kan hittas från ca. 420 EUR i skrivande stund.

För Nvidia ägare tycks inte Windows 11 ge några betydliga förbättringar medan Intel Arc användare tycks få bäst prestanda i Windows 11.

Generellt kanske Intel Arc A750 8GB som tycks vara det mera aggressiva prissatta kortet med aningen bättre prestanda/pris förhållande idagsläget kanske lämpar sig åt t.ex. GTX 1060/1060Ti/1070/1070Ti ägare eller motsvarande AMD kort eller äldre medans GTX 1080 och möjligtvis GTX 1080 Ti ägare skulle jag nog säga behöver nog minimi A770 16GB för att det ens ska va värt att fundera att uppgradera.

Jag som traditionellt fokuserat på mellan segmentet i grafikkort skaffade mitt 1070 Ti kort på Black Friday rea för 399 € så det var trevligt för en gångs skulle att kunna betala t.o.m. mindre (269€ på rea i mitt fall) och ändå se prestanda vinster om 24 – 75% i olika scenarior där CPU:n inte var den begränsande faktorn, från mitt perspektiv då jag personligen inte stött på en massa buggar ännu har upplevelsen varit väldigt positiv men samtidigt vill jag påpeka att Intel kort idagsläget är inget alternativ för dem som vill att allt ska bara funka, man får räkna med att stöta på buggar men är du beredd att leva med det och ha i åtanke att fixarna kanske kommer (eller så kanske inte) i framtiden tillsammans med andra nya funktioner och kanske prestandaförbättringar (som är en del av förtjusningen med Intel Arc korten för mig), det finns möjlighet att det kan komma betydliga förbättringar ännu vilket fortsättningsvis bara ökar värdet på korten ytterligare.

För övrigt kan jag kommentera väldigt positivt va gäller byggkvalitén, det känns när jag packar upp kortet som jag beställt något betydligt dyrare kort än vad jag betalat för, skulle gå så långt och säga det är t.o.m. kortet som "känns" bäst byggt bland de mellan segment kort jag har ägt. Dessutom var drivrutinerna snabba och enkla att installera där det är bara att köra installationen rakt och det sköter automatiskt att ta bort gamla drivrutiner och återställa inställningarna till standard om så önskas. Jag ser positivt på vad framtiden har att visa gällande Intel korten och hoppeligen kan vi så småningom börja tala om en etablerad konkurrent till Nvidia och AMD, det skulle vara positivt för oss alla!