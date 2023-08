Har spelat dom två tillgängliga episoderna och jag gillar verkligen spelet.

- Is The Expanse: A Telltale Series episodic like your old Telltale games?

"Our new games are episodic, but there’s one huge difference: We’ve changed how we’re developing games on the back end so we can release seasons much quicker than in the past. We can guarantee that the remaining episodes will launch every two weeks after Episode One launches on July 27th."



- If you’re developing The Expanse: A Telltale Series season all at once, why are you going episodic at all?

"Think of it like your favorite show. You watch an episode, you talk about it with your friends and wonder what’ll happen next. Then, a week-or-so later, the next episode is there. That is what we want to tap into with our games. Having a much shorter wait between episodes (two weeks) makes that possible."

Vad anser ni om deras anledning till att ge ut episoder och inte hela spelet på en gång?

Personligen tycker jag det är drygare än när jag väntar på ett nytt avsnitt av en tv-serie.

Jag vill inte behöva vänta på att spela. Deras episoder är alltid så korta så det skapar en frustration efter mer jag inte alls är kompis med.