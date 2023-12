Problem men blåskärm

jag behöver hjälp!!!

trots att jag har installerat om windovs 10 så kommer detta upp igen...samma problem...nån som kan hjälpa mig?allt är uppdaterat till det senaste.

annars skickar jag tillbaka den...

VIDEO_TDR_ERROR Driver or module in which error occurred: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x10F6730) File path: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository

v_dispi.inf_amd64_866484083fc526af

vlddmkm.sys Description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 546.33

This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed. Analysis: This is a video related crash. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.

It is suggested you look for an update for the following driver:

nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 546.33 , NVIDIA Corporation).

Datorn är splitter ny och säljaren finns i polen. den är köpt genom cdon.

är en i9 11 gen

32 g ram

navida rtx 3060ti

Har provat allt men inget hjälper.

den startar om lite då och då och den är inte överhettad..