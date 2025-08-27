rtx 4080 super bytes samt 7800x3d

Tjena!!

Har ett palit infinity x3 OC rtx 4080 super jag gärna byter mot antingen ett rtx 4090 eller rtx 5080 och slant till dig. Eventuellt ett vitt rtx 4080 super. Jag har kvar original kartong och tillbehör, bilder kan skickas!

Har även en 7800x3d jag vill byta mot en 9800x3d och slant till dig.

Jag finns i umeå och ser helt att de går mötas vid byte men kan eventuellt skicka

