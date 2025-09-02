Fractal Terra + SF850

Fractal Terra chassi i silver.

Endast testbyggt när jag köpte chassit i februari 2025. Tänkte bygga kompakt custom loop men prioriteringarna har ändrats och detta har blivit liggande. Modifierat baksidan av frontplåten enl byggtråd nedan (syns inte alls utifrån) och gick således att få in ett 4090 phantom, dvs större kort än officielt stöd.

Kommer i originalkartong med samtliga tillbehör.

Avstannad byggtråd: https://www.sweclockers.com/forum/trad/1733770-fractal-terra-...

Har även ett Corsair SF850 inköpt i den vevan, också tänkt till detta bygge. Endast testmonterat, därefter blivit liggande. Drifttid totalt sett under en timme.

Budgivning med rätt att neka.

Vänligen håll bud till tråden.

Kan skickas mot fraktkostnad.

