Reolink setup, nvr eller hub?

Vill införskaffa 3 PoE kameror och 2 wifi kameror.

Har Unifi nätverk med poe switch och undrar vad som är bäst att köpa till, deras NVR eller hub?

Har en server, men känner att ett färdigt paket vore det bästa.

- Vill ha åtkomst utanför lokala nätverket, blir det någon kostnad?

- Lokal lagring (någon dag video räcker)

- Gärna integration till Home assistant

- Minimalt med falsklarm

Är det Reolink Home Hub som gäller då? Och några kameror att rekommendera