Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

2080ti, 12600k, 16gb ram, ssd

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

2080ti, 12600k, 16gb ram, ssd

Hej!

Säljer min dator, gärna hel men kan tänka mig sälja grafikkort, cpu mobo etc löst för rätt bud.

2080ti MSI Duke
I5 12600K
16gb 4000mhz minnen
2st ssd 240gb
Xfx 850w PSU
Wifi Pcie kort
Chassi fractal design define s

Allt funkar felfritt, kommer med Windows 11

6500kr, hämtas

Läs hela annonsen här

Visa signatur

MOBO: Gigabyte Z390 UD CPU: 9700k @4.9Ghz GPU: ASUS Strix 2080ti RAM: 16GB 3800Mhz PSU: XFX 850W HDD: Seagate 2TB SSD: Samsung 500GB OS: Windows 10

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar