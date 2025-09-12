Var Hur lagras Arduinos .ino filer.

Det var några år sedan jag höll på mer arduinosystemet och har glömt det mesta men nu fick jag lust att börja med ett nytt projekt.

En DDS signalgenerator AD9850som kontrolleras av Arduinon.

Färdig kod finns att hämta på nätet och även kopplingsbeskrivning. Det visade sig dock vara en del problem.

När jag fösöker kompilera filen kommer felmeddelandet. The file "Arduin AD9850 30MHZ Signal Generator.ino" needs to be in a sketch folder named "Arduin AD9850 30MHZ Signal Generator.ino".

Crate this folder ,move the file and continue.

Faktum är att .ino filen redan ligger i en sådan folder med det namnet. Men det verkar som om varje gång jag försöker compilera skapas en ny folder med samma namn så att .inofile hamnar allt djupare i hierarkin.

Det går inte heller att radera foldrarna. No such file. Jag är verkligen förbryllad.

I en annan dator startade verkligen kompileringen men då dök ett nytt fel upp.

Rotary.h lib i missing. Jag har försökt hitta detta lib untan framgång men det är ju ett annat problem