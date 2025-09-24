Budget-dator 5-8k

Hej,

Efter lång frånvaro från marknaden har jag insett att priserna på komponenter skenat och att min tidigare tråd om en budgetdator mellan 3-5k skulle troligtvis inte leva upp till de små förväntningar jag har, skapar därför en ny med nya förutsättningar i budget.

Jag har för avsikt att spela CS2 och vill kunna ha en normal spelupplevelse (inte konstant 400 fps, men 200 fps skulle vara trevligt). Kommer även spela några timmar WoW..

Jag uppar nu min budget och sätter att någonting mellan 5-8000 är mer rimligt, och jag hittade då följande mackapär som var nedsatt i pris: https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/datorer/stat.... Vad tros om den?

Kom gärna med andra idéer också, allt uppskattas!