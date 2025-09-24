Hej
Då vi nyligt blivit med sommarstuga har jag funderingar runt uppgradering av min hemserver. Jag vill sätta upp ett system där mina samlingar ( foto/video/musik) finns lokalt tillgängliga både i lägenheten och stugan. Sedan vill jag kunna köra lite olika applikationer på mina hemservrar. T.ex i stugan vill jag ha Home Assistant snurrandes och en musik server. Lägenheten lite andra önskemål.
Vad det gäller hårdvara spontanköpte jag två av dessa https://www.amazon.com/Server-i3-N305-Pocket-i226-V-Support/d... , en för lägenhet och en för stugan.
Min tanke är att köra Synchthings och hålla mina samlingar lika både i stuga och lägenhet. Sedan lokalt på varje ort köra backup till andra media. ( Plockar ihop någon gammal dator ). Saken är den att samlingarna ändras "långsamt" men jag vill ha dem snabbt tillgängliga.
Mina funderingar är runt mjukvara.
- Ska jag installera an vanlig Linux distribution med lämpligt filsystem och container stöd där appar köra?
- ska jag installera någon Nas distribution med container stöd?
Vilken väg är bäst att gå. Jag vill installera och "glömma".
Jag valde Proxmox där jag har en VM med HomeAssistant OS och en VM med TrueNAS. Min egenbyggda NAS har 1 NVMe och 2 HDD för tillfället, jag försökte med enbart TrueNAS men den la beslag på hela NVMe-disken och tyckte att 40GB använt på en 1TB disk var lite väl slösaktigt eftersom TrueNAS inte har stöd att använda disken med installationen på till något annat. TrueNAS har stöd för containers och det finns en hel del listat i deras applikations-portal (https://apps.truenas.com). Själv kör jag Vaultwarden för tillfället men ska lägga till NextCloud/Syncthing för telefonen, Restic REST server för backup av datorer och NaviDrome för musik.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.