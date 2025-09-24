Hej

Då vi nyligt blivit med sommarstuga har jag funderingar runt uppgradering av min hemserver. Jag vill sätta upp ett system där mina samlingar ( foto/video/musik) finns lokalt tillgängliga både i lägenheten och stugan. Sedan vill jag kunna köra lite olika applikationer på mina hemservrar. T.ex i stugan vill jag ha Home Assistant snurrandes och en musik server. Lägenheten lite andra önskemål.

Vad det gäller hårdvara spontanköpte jag två av dessa https://www.amazon.com/Server-i3-N305-Pocket-i226-V-Support/d... , en för lägenhet och en för stugan.

Min tanke är att köra Synchthings och hålla mina samlingar lika både i stuga och lägenhet. Sedan lokalt på varje ort köra backup till andra media. ( Plockar ihop någon gammal dator ). Saken är den att samlingarna ändras "långsamt" men jag vill ha dem snabbt tillgängliga.

Mina funderingar är runt mjukvara.

- Ska jag installera an vanlig Linux distribution med lämpligt filsystem och container stöd där appar köra?

- ska jag installera någon Nas distribution med container stöd?

Vilken väg är bäst att gå. Jag vill installera och "glömma".