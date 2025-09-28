Nuc, SSD, Luftkvalitetsmätare, Switchar

Intel Nuc D34010WYK, passivt kyld med akassa chassi.

120gb ssd, 8gb minne (2x4gb), wifikort, xbox fjärr, hdmi till mini DP kabel.

Har använts som Kodi box men stått oanvänd ett par år nu. Kanske någon har nytta av den till något skojj.

Kom med prisförslag

Airgradient Luftmätare.

Open source, ska vara väldigt bra sensorer i dessa.

Två stycken inomhus sensorer, Airgradient one.

En Airgradient Open Air, utomhus mätare.

2500:- för hela paketet.

Crucial MX500 250gb ssd. Knappt använd (ännu ett projekt som inte blev av)

100:- ?

Netgear ProSafe GS108

50:-

Netgear GS305 (oanvänd, inplastad)

100:-

