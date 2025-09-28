SweClockers drop!
Nuc, SSD, Luftkvalitetsmätare, Switchar

Nuc, SSD, Luftkvalitetsmätare, Switchar

Intel Nuc D34010WYK, passivt kyld med akassa chassi.
120gb ssd, 8gb minne (2x4gb), wifikort, xbox fjärr, hdmi till mini DP kabel.
Har använts som Kodi box men stått oanvänd ett par år nu. Kanske någon har nytta av den till något skojj.
Kom med prisförslag

Airgradient Luftmätare.
Open source, ska vara väldigt bra sensorer i dessa.
Två stycken inomhus sensorer, Airgradient one.
En Airgradient Open Air, utomhus mätare.
2500:- för hela paketet.

Crucial MX500 250gb ssd. Knappt använd (ännu ett projekt som inte blev av)
100:- ?

Netgear ProSafe GS108
50:-

Netgear GS305 (oanvänd, inplastad)
100:-

Går ssdn att skicka med brevporto tar jag den gärna för en hundring med frakt inräknat

Jag köper gärna båda Netgear switcharna + frakt

Jag skulle kunna tänka mig båda switcharna + ssd + frakt

