Muskampen 2025: Segraren korad!
Ensam utvecklare håller liv i Radeon HD 7000

1
Melding Plague

13 år efter lanseringen får AMD:s första GCN-kort fortfarande uppdateringar – på Linux.

Medlem

The power of FOSS. Även FireWire fick lite uppdateringar i nästa version av kärnan.

"De här äldsta GCN-korten har hittills suttit fast på den äldre Linux-drivrutinen för AMD-kort, kallad Radeon, medan GCN 1.2 och alla nyare AMD-familjer använder den moderna AMDGPU-drivrutinen."

Detta är en sanning med modifikation, man har länge kunnat sätta en kernel-flagga för att tvinga fram användning av AMDGPU även på äldre GCN-kort.

Medlem

Not all heroes wear capes

Medlem
Skrivet av Gambit_2K:

Not all heroes wear capes

Jag tror han har en mantel!

Medlem
Skrivet av Rebben:

Jag tror han har en mantel!

I see what you did there

Medlem

Hjälten vi inte förtjänar, men som vi behöver just nu.

