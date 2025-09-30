Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Ensam utvecklare håller liv i Radeon HD 7000
dlq84
Medlem ★
●
Gambit_2K
Medlem ★
●
Visa signatur
MSI MPG X870E Carbon WiFi| AMD Ryzen 9 9800X3D@5,4 GHz locked| MSI MAG Coreliquid A15 360| WD Black SN850X 1TB + WD Black SN850X 2TB| Corsair Vengeance, DDR5-6600 64GB (2 x 32GB) @6400MHz CL 30-37-37-50| MSI RTX 4090 Suprim X| Asus ROG PG32UCDM QD-OLED| MSI MPG A1000G PCIE5 1000W| Lian Li O-11 EVO|
Rebben
Medlem ★
●
Visa signatur
R&D Elektronik & Radioingenjör
NodCommander
Medlem ★
●
Visa signatur
Nybörjare på Linux? Se hit! #15665841
Phiphler
Medlem ★
●