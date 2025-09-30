Ensam utvecklare håller liv i Radeon HD 7000

The power of FOSS. Även FireWire fick lite uppdateringar i nästa version av kärnan.

"De här äldsta GCN-korten har hittills suttit fast på den äldre Linux-drivrutinen för AMD-kort, kallad Radeon, medan GCN 1.2 och alla nyare AMD-familjer använder den moderna AMDGPU-drivrutinen."

Detta är en sanning med modifikation, man har länge kunnat sätta en kernel-flagga för att tvinga fram användning av AMDGPU även på äldre GCN-kort.