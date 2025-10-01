Forum Datorkomponenter Grafikkort Geforce Tråd

Skall jag köpa ett RTX 5070 12GB Eagle OC SFF eller ett 9060 16GB?

Hej!
Ska jag försöka nypa ett Gigabyte GeForce RTX 5070 12GB Eagle OC SFF under Inets drop imorgon, istället för ett 9060 16GB som planerat i det här bygget: https://komponentkoll.se/bygg/EwCJT
Planerar egentligen inte att köra så mycket i 1440 men jag gillar att ha möjligheten och kortet verkar ju något bättre, är lite van vid GeForce...
Åsikter välkomnas!

