Skall jag köpa ett RTX 5070 12GB Eagle OC SFF eller ett 9060 16GB?

pagamarras
Medlem
●
§ 3.1 - MOD
Hej!
Ska jag försöka nypa ett Gigabyte GeForce RTX 5070 12GB Eagle OC SFF under Inets drop imorgon, istället för ett 9060 16GB som planerat i det här bygget: https://komponentkoll.se/bygg/EwCJT
Planerar egentligen inte att köra så mycket i 1440 men jag gillar att ha möjligheten och kortet verkar ju något bättre, är lite van vid GeForce...
Åsikter välkomnas!
