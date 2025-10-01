Rayneo Air 3s Pro. Bärbar OLED display. 120hz, 1200nits

Har en leksak som jag skaffade nyligen för en resa. Men som jag nu inte längre har behov av och vill därför låta den finna en ägare som faktiskt kommer att nyttja dem till sin fulla potential.

Det är ett par bärbara displayglasögon från Rayneo. med två st Micro OLED paneler med upp till 1200nits ljusstyrka och 120hz med 1080p upplösning.

Jag har funnit dem roliga att använda. Skärpa och kontrast är god (Länge leve OLED för svärta) Min enda kritik egentligen är att det även med det medföljande skyddet som gör att transparensen försvinner fortfarande släpper in lite väl mycket ljus.

Det bör sägas dock att jag har en väldigt bred näsa. Så det kan mycket väl vara så att jag helt enkelt inte får dem tillräckligt välplacerade framför ögonen.

Med glasögonen så fick jag även som bonus en HDMI adapter för att man skall kunna köra displayen och leverera ström samtidigt. (Behövs inte om datorn är modern nog att ha Displayport via USB-C) Samt ett par shades som sätts över brillorna för att eliminera genomsläpp av ljus..

De har varit roliga att använda med min Samsunglur i DEX läge också.

Värt att notera att brillorna får ström via sin anslutning. De har alltså inga inbyggda batterier eller smart features.

Införskaffades förra månaden via Aliexpress. Så digitalt "kvitto" i den mån det går att säga om Aliexpress finns.

Recension/test finns det gott om på Youtube:

Pris: Bud. Jag förbehåller mig givetvis de sedvanliga rättigheterna. Kan givetvis skickas om köpare står för fraktkostnad.

