Genvägar slutade att fungera.(Win11)

Liksom många andra fick jag problemet att google plötsligt omdirigerades till Yahoo.

Många mer eller mindre krångliga förslag till lösning hittades men det var så här enkelt:

tre prickar/inställningar/sökmotorer, ändra till Google.

Tyvärr verkade det få till följd att en del genvägar på skrivbordet slutade att fungera, tex

Svensk fotboll och handelsbanken. Det går ju att skapa nya genvägar men då får man en generell googleikon. Tidigare var det ju en specific logga för respektive företag.

Hur man får tillbaka dem vet jag inte?