PC - Ryzen 5600X & GTX 1070

Säljer en fräsch nybyggd dator med bra prestanda för spel i 1080p. Datorn går tyst och svalt.

Byggdes ihop av överblivna komponenter efter uppgradering.

Specifikationer:

CPU: AMD Ryzen 5600X

Moderkort: ASRock B450M-HDV R4.0

Grafikkort: Gigabyte GTX 1070 WindForce OC 8GB

RAM: PNY 3200MHz DDR4 16GB (2x8GB)

Nätaggregat: Corsair CX600M

Chassi: Zalman I3 Neo Svart (nytt)

CPU-kylare: DeepCool AG300 (nytt)

SSD: 256GB NVMe

Endast avhämtning (om ni inte lägger ett chockbud och betalar i förväg )

