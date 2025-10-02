Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

PC - Ryzen 5600X & GTX 1070

1
Säljer en fräsch nybyggd dator med bra prestanda för spel i 1080p. Datorn går tyst och svalt.
Byggdes ihop av överblivna komponenter efter uppgradering.

Specifikationer:

CPU: AMD Ryzen 5600X
Moderkort: ASRock B450M-HDV R4.0
Grafikkort: Gigabyte GTX 1070 WindForce OC 8GB
RAM: PNY 3200MHz DDR4 16GB (2x8GB)
Nätaggregat: Corsair CX600M
Chassi: Zalman I3 Neo Svart (nytt)
CPU-kylare: DeepCool AG300 (nytt)
SSD: 256GB NVMe

Endast avhämtning (om ni inte lägger ett chockbud och betalar i förväg )

Läs hela annonsen här

Hej! Jag är intresserad av ram och cpu ifall du skulle välja att stycka upp den 🙂

Nytt bud: 1 000 kr Cpu mobo och ram plus frakt om du går med på det
