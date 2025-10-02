AM5 ITX moderkort, AIO, SSD

Yo!

Gör ett försök här innan jag kryper till korset och köper helt nytt.

Söker följande:

1. AM5 ITX moderkort - helst inte ASrock, men i övrigt inte superpetig.

Pris efter modell, skick osv.

2. 240 AIO, gärna med så mycket RGB som möjligt, kompatibel med AM5 och där varken pumphuvudet eller radiator+fläktar är högre än 55 mm.

Pris efter modell, skick osv.

3. 2,5" Sata SSD runt 250 gb, men kan vara intressant med både större och mindre.

Svara i tråden eller skicka PM.

Tack och bock

