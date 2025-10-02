Forum Övrigt Övriga ämnen Hobby, fritid och livsstil Tråd

Blir knäpp på HP skrivare som vägrar skriva ut mina dokument?

Blir knäpp på HP skrivare som vägrar skriva ut mina dokument?

Skrivaren, HP LaserJet Pro M118dw har väl funkat hyfsat fram tills för någon månad sedan. Använder den inte jätteofta så svårt att säga exakt när problemen uppkom. Men det är så nu att skrivaren verkar rejecta mina utskriftsjobb. Skulle t ex skriva ut ett dokument från CSN. Då får jag felmeddelande såsom "Rejected", "Not encrypted" och liknande. Men loggar jag in på skrivaren så går det utmärkt att t ex testsida. För ca en månad sen så bytade jag ut min Edgerouter mot en Unify Express, men det borde ju inte ha någon påverkan tycker jag. Vad kan ha hänt? Har kollat lite loggar på skrivaren och i unify express men kan inte se något konstigt. Jag blir galen, snart åker den ut genom fönstret. Kan man avaktivera encryption kravet?

