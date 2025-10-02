Gamingtangentbord med numpad sökes under ~1000

Tjena, har nyss börjar plugga en ingenjörsutbildning och insåg rätt snabbt att jag saknar funktionen av att ha dedikerade siffertangenter när jag programmerar / skriver in formler. Märket spelar inte mycket roll, då jag redan blandar c.a. 5 märken i mitt nuvarande setup

Tänker att vid ev byte kan jag skicka med mitt gamla tangentbord mot en liten rabatt, en Svive Triton Pro RGB 70 med hotswappable "speed" switches (gråa) då den inte kommer vara till användning. T- keycapen är sliten, annars är den i hyfsat bra skick. Macros och bakgrundsbelysning går att ställa in i deras app.

mvh Max

