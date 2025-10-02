Storrensning, hörlurar , buds , kylare , fläktar , simracing bas, nätagg, mikrofon, vattenblock, chassin

1. CX PLUS true wireless - Bytt till Buds 3 PRO så dessa är över

2. Sennheiser Momentum 4 - Fungerar som dom ska, dags o byta kuddar på dom

3. Galaxy Buds FE oöppnade

4. SP850 Vit x2 - över från ett garantiärende som drog ut på tiden, garantitid har gått ut men i princip helt nya funktionstestade

5. Google Titan key x2 - köpte dessa till familjen men lyckades inte sälja in dom, USB-C adapter ingår

6. HyperX Quadcast - Legat i förrådet sen jag bytte ifrån den då min hud inte såg bra ut med det röda skenet på jobbmötena.

7. H100i Pro - Chassi som använts vattenkylt bör finnas allt för o få ihop ett ok bygge, ingen PCIE riser

8. Samsung smarttag2 4 pack - Familjen köpte iphones så dessa är över

9. EK-Quantum Velocity² D-RGB - 1700 Nickel + Plexi - Köpt på forumet men kom aldrig till användning, bra skick

10. 10st noctua nf-a12x25 - köptes på forumet men i princip oanvända av mig då jag flyttade datorn till källaren då var inte ljudet på fläktar något bekymmer. tror jag saknar 3st kartonger.

11. GHOST S1 MkIII - saknar skruvar o pcie riser, men tror jag har en medium tophat liggandes

12. Qube 500 svart - Använder det nu som chassi, nyskick då jag inte ens dragit av sidan. Spår av användning kan förekomma.

13. Cammus DDWB15 och GT2 ratt

Helt ny rattbas från garanti och nästintill oanvänd GT2 då garantiärendet drog ut på tiden, funkar som det ska o riktigt bra prylar men inte lika high-end som jag köpte. Har monterat på en TURN U RIM på ratten men orginal runda ingår.

https://racingshop.se/en/products/cammus-gt2-ratt-med-snabbko...

https://racingshop.se/en/products/cammus-ddwb?_pos=1&_sid=7c0...

Behöver ni bilder på något så säg till, hämtning prioriteras och paketpriser kan ordnas

