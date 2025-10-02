2st 3d-skrivare skänkes (Ender 3, LD-002H)

Skänker två 3d-skrivare mot donation på 100kr eller mer till valfri välgörenhetsorganisation, open source-projekt eller liknande. Endast upphämtning i Linköping, och jag delar inte på paketet - tar du en tar du båda.

Creality Ender 3, första versionen: Fungerar bra mekaniskt men behöver en ny byggyta (finns att köpa relativt billigt online).

Creality LD-002H: Resinskrivare som stått oanvänd ett par år. Fungerade senast den användes, men jag kan inte garantera att den fungerar även idag.

Vissa tillbehör inkluderas, men vissa kan eventuellt saknas. Blir det flera intresserade prioriteras bra anledningar och tillgänglighet. Väljer alltså inte nödvändigtvis det första svaret.

