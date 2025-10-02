Forum Övrigt Butiker och konsumenträtt Tråd

Elgigantens hemsida

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Elgigantens hemsida

Det är fan samma erfarenhet varje gång man är inne på elgigantens hemsida, total katastrof. Långa laddningstider och timeouts. Min upplevelse är att det varit såhär i flera år, stämmer det? Hur kan dom inte lösa detta? Får noll lust att titta runt på hemsidan. Eller är det på min ände? Något som gör att detta är den enda hemsidan som inte fungerar för mig.

Under all kritik. Borde fan skämmas.

Visa signatur

| CPU: AMD Ryzen R5 1600x @3,7GHz w/ Corsair H90 AIO water cooling | GPU: KFA2 GTX 1070 ti EX 8GB | RAM: Corsair Vengeance Red LED DDR4 16GB 3000Mhz | STORAGE: M2 Samsung 960 EVO 250GB + Samsung 860 EVO 1TB + WD Caviar Black 1TB 64mb/7200 | MOBO: MSI B350 Tomahawk | PSU: Corsair RM750x | CHASSI: Fractal Design R5 | OS: Win 10 | MONITOR: Acer XF270HUA 27" IPS 144hz Freesync |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av Constantine:

Det är fan samma erfarenhet varje gång man är inne på elgigantens hemsida, total katastrof. Långa laddningstider och timeouts. Min upplevelse är att det varit såhär i flera år, stämmer det? Hur kan dom inte lösa detta? Får noll lust att titta runt på hemsidan. Eller är det på min ände? Något som gör att detta är den enda hemsidan som inte fungerar för mig.

Under all kritik. Borde fan skämmas.

Gå till inlägget

Upplever den inte som extremt långsam på nått sätt utan normal så det är nog nått i din ände.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Snabb och rapp här också, aldrig drabbats av timeouts.
Pröva vanliga felsökningen, kör via mobildata, annan webläsare osv osv.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Nej den var extremt långsam för några år sedan innan den uppdaterades.
Nu är den väldigt snabb.
Du har antagligen dålig peering.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Jacob Fanboy

Inga problem här heller. Besökt sidan ett flertal gånger under dagen utan några som helst problem.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Fullt ös på deras sida, iaf på mobilen ☺️

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Deras tisigare hemsida var katastrof och skapade mycket irritation.
Nuvarande är bättre och rappare men de har väldigt mycket kvar att finslipa...

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar