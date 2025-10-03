Enhetshanteraren

Forum Datorkomponenter Processorer, moderkort och minnen Övrigt Tråd

Hej nån som vet hur ja kan få ordning på det här?

Vad är det för enhet du saknar?

Men vild gissning att du missat nån drivrutin till moderkortet.

Så gå till supportsidan för moderkortet och ladda ner alla drivare och installera dem.

ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
