Finns någonstans man kan hyra hem gamingdatorer i Stockholm?

Jag och några vänner vill hålla ett LAN över en helg i Stockholm, men alla har inte en gamingdator i modern standard. Vi vet att det finns, men vill om möjligt undvika att behöva gå till Inferno Online eftersom det är roligare att slippa snuskdatorerna och att ha mer handlingsfrihet.

Så vet någon om det finns ett sätt att hyra hem någorlunda moderna gamingdatorer dugliga för typ CS2 och Ark till privata kunder eller aktiebolag för en inte helt absurd peng? Har någon försökt tidigare? Finns det folk som gör det privat?