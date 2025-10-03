Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Finns någonstans man kan hyra hem gamingdatorer i Stockholm?

Finns någonstans man kan hyra hem gamingdatorer i Stockholm?

Jag och några vänner vill hålla ett LAN över en helg i Stockholm, men alla har inte en gamingdator i modern standard. Vi vet att det finns, men vill om möjligt undvika att behöva gå till Inferno Online eftersom det är roligare att slippa snuskdatorerna och att ha mer handlingsfrihet.

Så vet någon om det finns ett sätt att hyra hem någorlunda moderna gamingdatorer dugliga för typ CS2 och Ark till privata kunder eller aktiebolag för en inte helt absurd peng? Har någon försökt tidigare? Finns det folk som gör det privat?

Med distansköpslagen går det att låna datorer gratis i 14 dagar...

Geforcenow är inte ett alternativ? https://www.sweclockers.com/test/41706-snabbtest-geforce-now-...

Bra idé! Lite fult kanske men inte helt dumt.

Nja för CS vill man gärna undvika latensen. Det kanske duger för Ark, men inte cs.

