Ny stationär, liten, tyst, men ändå bra

Jag går i tankarna på ny dator, som används till spel men även till jobb och till saker som Lightroom/PS och i enstaka tillfällen mer krävande saker som att rendera video eller något inom AI. Nuvarande dator är dryga 5 år gammal och fungerar helt okej, men den börjar ha gjort sitt. Antingen blir det byte nu, eller annars om något enstaka år.

Jag vill ha en aningen mindre dator/chassi (måste inte vara M-ATX) och den måste vara väldigt tyst. Ljudlös känns däremot inte värt, då man med tysta fläktar kan få nästan ljudlöst utan att behöva tumma mycket på hastighet eller pris. Jag har någon hårddisk i nuvarande dator (SSD och M.2) som kan flyttas till nya, så endast en ny snabb på ca 2 TB i nya räcker.

Jag tänker mig kring 20 000 kr som budget. Så här ser det ut just nu. Jag funderar på att byta till vanligt ATX moderkort, men ändå ett mindre chassi. Kan något annat vara värt att byta?

https://www.prisjakt.nu/list/min-dator-2025--l2269894

Edit:

Nuvarande chassi har måtten nedan och är ett normalstort chassi. Nya får gärna vara märkbart mindre, men måste åtminstone vara lite mindre.

Bredd 195 mm

Djup 450 mm

Höjd 431 mm

Edit2:

Eller möjligen om jag behåller gamla chassit. Det har fungerat bra och ryms precis under skrivbordet. Men ett mindre hade varit skönt.