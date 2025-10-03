Forum Spel Övrigt om datorspel Tråd

Steam, Farcry4, Farcry Primal

Steam, Farcry4, Farcry Primal

Köpte dessa spelen via Steam.
När jag trycker på Spela, så laddas det 1 sekund sen händer det inget. Gäller bägge spelen jag köpt via Steam.
Jag har provat att "verifierat spelfilerna" men det hjälper inte.

Vad kan vara felet? varför vill spelen inte starta?

Du behöver ge oss mer information först, innan vi kan hjälpa dig.

  1. Vad för operativsystem kör du?

  2. Har du den senaste versionen av drivrutinerna till ditt grafikkort?

win 11 Home
Yes, senaste.

Fråga; har du ubisoft connect appen installerad på din dator? om inte så gissar jag att steam kör fast för att den ej är installerad, och ubisoft har ändrat namnet på sin app typ 3 gånger så kan tänka mig att steam inte uppdaterat så den "pekar" på att dra ner ubisoft connect och då istället stannar steam upp och inget händer..

https://www.ubisoft.com/en-gb/ubisoft-connect

