Forum Spel Rollspel och äventyr Tråd

TITAN QUEST 2 ÅRETS SPEL!!!

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

TITAN QUEST 2 ÅRETS SPEL!!!

Går inte slita sig från detta spel! Rekommenderar verkligen spelet!

Väldigt välgjort med underbar grafik!

Ett av de bästa spel jag spelat.

Kolla in youtube Titan Quest II gameplay.

Senast redigerat
Visa signatur

Ryzen 7 7800X3D, Radeon RX 9070 XT, 32GB DDR5, 4 TB SSD, Windows 11 Home

Dell 32" Pro Plus P3225QE IPS 4K USB-C

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar