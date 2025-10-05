5800x3D, 64 GB ram (3600 CL 16) och X570S AORUS PRO AX

Lodisen
Medlem ★
●
Visa signatur
Ryzen 9950X3D | 96 GB Ram | RTX 5090 | Samsung 990 Pro 4 TB * 3 | Corsair 1500W
Macbook Pro M4 Pro | 48 GB Ram | 512 GB SSD
Laptop: Core 9 Ultra 185H | 24GB Ram | RTX 4060 | 3 TB NVME
Grejorna ligger och samlar damm, så tänkte höra ifall någon eventuellt är intresserad.
Hade tänkt mig 4500:-, men om någon vill bjuda under eller över så är det också ok.
Minnena är G.skill 3600 Mhz CL16 Trident Z från samma typ av kit.
Slänger med en Noctua NH-D15 i sisådär skick (Vissa av flänsarna är böjda, men bör ha ~95% av prestandan).
Kommer en med en backplate också.
Corsair RM850X (guld) finns också, men det får budas på separat om det skulle behövas.
Sidnotis: Grejorna finns i Polen och kommer skickas därifrån, men postgången är rätt tillförlitlig.
Kostar ~200:- att skicka allt härifrån.
Låter annonsen ligga öppen veckan ut
Ryzen 9950X3D | 96 GB Ram | RTX 5090 | Samsung 990 Pro 4 TB * 3 | Corsair 1500W
Macbook Pro M4 Pro | 48 GB Ram | 512 GB SSD
Laptop: Core 9 Ultra 185H | 24GB Ram | RTX 4060 | 3 TB NVME
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.