Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

5800x3D, 64 GB ram (3600 CL 16) och X570S AORUS PRO AX

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

5800x3D, 64 GB ram (3600 CL 16) och X570S AORUS PRO AX

Grejorna ligger och samlar damm, så tänkte höra ifall någon eventuellt är intresserad.
Hade tänkt mig 4500:-, men om någon vill bjuda under eller över så är det också ok.

Minnena är G.skill 3600 Mhz CL16 Trident Z från samma typ av kit.

Slänger med en Noctua NH-D15 i sisådär skick (Vissa av flänsarna är böjda, men bör ha ~95% av prestandan).
Kommer en med en backplate också.

Corsair RM850X (guld) finns också, men det får budas på separat om det skulle behövas.

Sidnotis: Grejorna finns i Polen och kommer skickas därifrån, men postgången är rätt tillförlitlig.
Kostar ~200:- att skicka allt härifrån.

Låter annonsen ligga öppen veckan ut

Läs hela annonsen här

Visa signatur

Ryzen 9950X3D | 96 GB Ram | RTX 5090 | Samsung 990 Pro 4 TB * 3 | Corsair 1500W
Macbook Pro M4 Pro | 48 GB Ram | 512 GB SSD
Laptop: Core 9 Ultra 185H | 24GB Ram | RTX 4060 | 3 TB NVME

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar