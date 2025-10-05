5800x3D, 64 GB ram (3600 CL 16) och X570S AORUS PRO AX

Grejorna ligger och samlar damm, så tänkte höra ifall någon eventuellt är intresserad.

Hade tänkt mig 4500:-, men om någon vill bjuda under eller över så är det också ok.

Minnena är G.skill 3600 Mhz CL16 Trident Z från samma typ av kit.

Slänger med en Noctua NH-D15 i sisådär skick (Vissa av flänsarna är böjda, men bör ha ~95% av prestandan).

Kommer en med en backplate också.

Corsair RM850X (guld) finns också, men det får budas på separat om det skulle behövas.

Sidnotis: Grejorna finns i Polen och kommer skickas därifrån, men postgången är rätt tillförlitlig.

Kostar ~200:- att skicka allt härifrån.

Låter annonsen ligga öppen veckan ut

