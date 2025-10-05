Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

MSI MAG 345CQR 34" 180Hz

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

MSI MAG 345CQR 34" 180Hz

Som rubriken lyder, säljer av min skärm som köps in i september månad förra året. Origenal kortong finns kvar.

Läs hela annonsen här

Visa signatur

PC -> 8700k - 16GB RAM - RTX™ 3080 - EVGA Supernova G2 750W
Konsoler -> Playstation 4 Pro - Nintendo switch - PS5
Mobil: Pixel 6a

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar