MSI MAG 345CQR 34" 180Hz

Cassay
Medlem
●
Visa signatur
PC -> 8700k - 16GB RAM - RTX™ 3080 - EVGA Supernova G2 750W
Konsoler -> Playstation 4 Pro - Nintendo switch - PS5
Mobil: Pixel 6a
Som rubriken lyder, säljer av min skärm som köps in i september månad förra året. Origenal kortong finns kvar.
PC -> 8700k - 16GB RAM - RTX™ 3080 - EVGA Supernova G2 750W
Konsoler -> Playstation 4 Pro - Nintendo switch - PS5
Mobil: Pixel 6a
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.