Första Arrow Lake-S Refresh-processorn har läckt

1
Melding Plague

Första Arrow Lake-S Refresh-processorn har läckt

Core Ultra 7 270K Plus dyker upp i testresultat från Geekbench.

Medlem

Återstår och se då om dom lyckats fixa någonting alls i spel. Att spela Geekbench/Cinebench har ju alltid funkat väldigt bra för ARL.

Medlem

Jag har inte vant vid Ultra namnet och siffrorna.

Medlem

Vilken skönhet!

Medlem
Skrivet av SVclocker:

Jag har inte vant vid Ultra namnet och siffrorna.

Inte jag heller 270K, är det som i7?

Medlem
Skrivet av Niolator:

Inte jag heller 270K, är det som i7?

Intel Processor Names and Numbers
https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-...

Medlem
Skrivet av Niolator:

Inte jag heller 270K, är det som i7?

Intel återställde serienummret så att det blev 2 istället för 15 (2 eftersom de redan gjort det på laptopsidan en generation tidigare) och tog bort den sista onödiga nollan. Så 270K = 15700K enligt den gamla namnsättningen.

Medlem
Skrivet av Niolator:

Inte jag heller 270K, är det som i7?

Den heter ju ultra 7 270k så det lär vara det intel skulle kallat i7. Ultra 5 = i5 ultra 9 = i9

Medlem
Skrivet av jOnÄTÄn:

Den heter ju ultra 7 270k så det lär vara det intel skulle kallat i7. Ultra 5 = i5 ultra 9 = i9

Okej, tänkte inte på det.

Medlem

Är väl logiskt att inte fortsätta med 5st siffror i all evighet tycker jag då man bytt flera gånger genom årtiondena med 486, p1-p4 E6600, 4790k. 19600k börjar låta skumt.. eller 20900k etc

Medlem

Intel: vi vill göra det lättare att förstå våra processornamn.
Intel igen: Arrow Lake-S Refresh Core Ultra 7 270K Plus

OK.

Medlem

Intel lär inte få prestandakronan, men om man får en 285K till priset av en 265K kanske det är tillräckligt.

Skrivet av octopec:

Intel: vi vill göra det lättare att förstå våra processornamn.
Intel igen: Arrow Lake-S Refresh Core Ultra 7 270K Plus

Utan att Googla, vad är hela namnet på AMDs senaste APU?

Jag tycker inte Intels namnspråk är så tokigt. Ser man till "prestandabracket" Ultra 5/7/9 funkar rätt bra. Sedan ju högre siffra, desto bättre, 265/270/285 osv, och 200 är ju ARL-generationen. Visst, "Plus" är klart märkligt val - men kanske motiveras det av hur dom äntligen fixat ARL?

Medlem
Skrivet av superapan:

Intel lär inte få prestandakronan, men om man får en 285K till priset av en 265K kanske det är tillräckligt.

Utan att Googla, vad är hela namnet på AMDs senaste APU?

Jag tycker inte Intels namnspråk är så tokigt. Ser man till "prestandabracket" Ultra 5/7/9 funkar rätt bra. Sedan ju högre siffra, desto bättre, 265/270/285 osv, och 200 är ju ARL-generationen. Visst, "Plus" är klart märkligt val - men kanske motiveras det av hur dom äntligen fixat ARL?

Jag har en Ryzen 5 7600. Motsvarande namn för Intelprocessorn ovan är väl Core Ultra 7 270K Plus. I allra bästa fall kan man väl säga 7600 och 270K Plus och förstå. Skulle nog säga att Intel fortsatt är fast i vinkelvolten.

Medlem
Skrivet av octopec:

Jag har en Ryzen 5 7600. Motsvarande namn för Intelprocessorn ovan är väl Core Ultra 7 270K Plus. I allra bästa fall kan man väl säga 7600 och 270K Plus och förstå. Skulle nog säga att Intel fortsatt är fast i vinkelvolten.

Du behöver inte ens ta med Plus eftersom det inte finns någon 270K utan Plus. Struntar man bara i all onödig dekoration i namnen så är egentligen både Intels och AMDs namnsättning väldigt enkel på desktop (laptop är en helt annan situation, men där är båda lika skyldiga).

Medlem
Skrivet av Tauri85:

Är väl logiskt att inte fortsätta med 5st siffror i all evighet tycker jag då man bytt flera gånger genom årtiondena med 486, p1-p4 E6600, 4790k. 19600k börjar låta skumt.. eller 20900k etc

Motorola 68000 entered the chat

Medlem

Undrar vilket nummer den haft om de fortsatte på 286, 386, 486 o.s.v.?

Medlem

haha vilket skämt

Medlem
Skrivet av Patriksan:

Intel Processor Names and Numbers
https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-...

Man vet att man har lyckats med sin namngivning när man måste ha en manual för den.

Medlem
Skrivet av ronnylov:

Undrar vilket nummer den haft om de fortsatte på 286, 386, 486 o.s.v.?

Pentium = 586
Pentium II = 686
Pentium III = 786
Pentium 4 = 886

Sen fanns det ju på mobila sidan någon Pentium M
Samt en Core där de hette Core Solo (1 kärna) eller Core Duo (2 kärnor)
Men de användes vanligtvis inte för stationära datorer,
Även om det fanns undantag med stationära med mobila komponenter.
Användes väl bl.a. i någon generation Mac Mini och iMac, medans Mac Pro fortsatte ett tag till med IBMs Power PC.

Sen

Core 2 = 986

Sen Core x00 serien där Core i7 hade namn i 800 och 900,
Exempelvis Core i7 880, Core i7 975X
Core x00 serien = 1086

Sen från Sandy Bridge och fram till Raptor Lake Refresh så har de haft numrerade serier
Sandy Bridge Core 2000 / 2nd gen
Ivy Bridge Core 3000 / 3rd gen
Haswell Core 4000 / 4th gen
osv ...
...
Alder Lake Core 12000 / 12th gen
Raptor Lake Core 13000 / 13th gen
Raptor Lake Refresh Core 14000 / 14th gen

Så från Sandy bridge till Raptor Lake så har det varit 13 generationer (2nd -> 14th)

10+13=23

Sen Arrow Lake då borde ha blivit 2486 om de följt samma generations schema som de gjort,
fast utan att byta namn från 486 till Pentium till Core.

Så Arrow Lake borde vara 24 generationens x86 om man räknar så.

Frågan om Raptor Lake / Raptor Lake Refresh,
Om Refreshen är tillräckligt för att räknas som en ny x86 om man kör den numreringen.
Samt att det fanns någon Pentium D som i princip var en Dual Pentium 4, om den ska räknas som en ny x86 ?

Men om man säger 24 +/- 1 så tror jag att det hade stämt.
Som i 2486.

Medlem

Inga trådar på P-cores igen eller?.. Med tanke på att E-cores i det stora hela är helt värdelöst?

Medlem
Skrivet av superapan:

Intel lär inte få prestandakronan, men om man får en 285K till priset av en 265K kanske det är tillräckligt.

Precis vad jag tror, om de kan vara "tillräckligt bra för pengarna" så finns det kunder.

Skrivet av superapan:

Utan att Googla, vad är hela namnet på AMDs senaste APU?

Tänker tillbaka på tiden när Nvidia kritiserades för att de släppt Geforce GTX 260 Core 216, som jag vill minnas att @emilakered kommenterade som "en munfull av bokstäver" eller dylikt. Samtida konkurrenter från AMD hette då Radeon HDxxxx.

Medlem
Skrivet av octopec:

Skulle nog säga att Intel fortsatt är fast i vinkelvolten.

Om Intel bara lyckas göra lite blandade småhopp nu så finns det åtminstone lite hopp om att de så småningom kan ta brysselsteget. 🥲

Hedersmedlem
Skrivet av LittleBobbyTables:

Motorola 68000 entered the chat

De hade ju fina namn faktiskt, men de är ändå lite udda: 68000, 68010, 68020, 68030, 68040, 68060.

Hade ingen aning om att de kom så långt som 75+ MHz (mer med OC), måste jag säga, har nästan enbart kört PC. Visste inte ens att de var 32-bit.

