Första Arrow Lake-S Refresh-processorn har läckt

Skrivet av ronnylov: Undrar vilket nummer den haft om de fortsatte på 286, 386, 486 o.s.v.? Gå till inlägget

Pentium = 586

Pentium II = 686

Pentium III = 786

Pentium 4 = 886

Sen fanns det ju på mobila sidan någon Pentium M

Samt en Core där de hette Core Solo (1 kärna) eller Core Duo (2 kärnor)

Men de användes vanligtvis inte för stationära datorer,

Även om det fanns undantag med stationära med mobila komponenter.

Användes väl bl.a. i någon generation Mac Mini och iMac, medans Mac Pro fortsatte ett tag till med IBMs Power PC.

Sen

Core 2 = 986

Sen Core x00 serien där Core i7 hade namn i 800 och 900,

Exempelvis Core i7 880, Core i7 975X

Core x00 serien = 1086

Sen från Sandy Bridge och fram till Raptor Lake Refresh så har de haft numrerade serier

Sandy Bridge Core 2000 / 2nd gen

Ivy Bridge Core 3000 / 3rd gen

Haswell Core 4000 / 4th gen

osv ...

...

Alder Lake Core 12000 / 12th gen

Raptor Lake Core 13000 / 13th gen

Raptor Lake Refresh Core 14000 / 14th gen

Så från Sandy bridge till Raptor Lake så har det varit 13 generationer (2nd -> 14th)

10+13=23

Sen Arrow Lake då borde ha blivit 2486 om de följt samma generations schema som de gjort,

fast utan att byta namn från 486 till Pentium till Core.

Så Arrow Lake borde vara 24 generationens x86 om man räknar så.

Frågan om Raptor Lake / Raptor Lake Refresh,

Om Refreshen är tillräckligt för att räknas som en ny x86 om man kör den numreringen.

Samt att det fanns någon Pentium D som i princip var en Dual Pentium 4, om den ska räknas som en ny x86 ?

Men om man säger 24 +/- 1 så tror jag att det hade stämt.

Som i 2486.