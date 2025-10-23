Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Första Arrow Lake-S Refresh-processorn har läckt
superapan
Medlem ★
●
Visa signatur
Intel i9-12900K | Asus STRIX Z690-I | 32 GB DDR5-6400 CL30 | AMD Radeon RX 7900 XTX | WD Black SN850 1 TB
Asus ROG Loki SFX-L 750W | SSUPD Meshlicious | Arctic Cooling Freezer II 280 | Alienware AW3423DWF
SVclocker
Medlem ★
●
Visa signatur
Fractal Design Pop XL Air RGB | ASRock Z690 Taichi | i5-12600k | Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 | Gigabyte RTX 5070 12GB Gaming OC
Nintendo Switch 2 | PlayStation 5 | Xbox Series X
Min FZ Profil
lindahlj
Medlem ★
●
Patriksan
Medlem ★
●
Visa signatur
AMD Ryzen 5800X | MSI RTX 3060 Ti Gaming X Trio | Cooler Master HAF 912 Plus
jOnÄTÄn
Medlem ★
●
Visa signatur
Ryzen 5 7600
Rx 9070
32Gb
Tauri85
Medlem ★
●
octopec
Medlem ★
●
Senast redigerat ..
superapan
Medlem ★
●
Visa signatur
Intel i9-12900K | Asus STRIX Z690-I | 32 GB DDR5-6400 CL30 | AMD Radeon RX 7900 XTX | WD Black SN850 1 TB
Asus ROG Loki SFX-L 750W | SSUPD Meshlicious | Arctic Cooling Freezer II 280 | Alienware AW3423DWF
octopec
Medlem ★
●
LittleBobbyTables
Medlem
●
ronnylov
Medlem ★
●
molle89_89
Medlem
●
Visa signatur
Quad Q6600@ 3.2 ghz 24/7 lappad IHS --=-- Scythe Infinity --=-- Asus P5W DH Deluxe --=-- Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 3072MB CL4 --=-- ¤4870X2 @ orginal --=--corsair 750w --=--2Tb hårddisk --=-- SAMSUNG 226bw (S)
jetblack
Medlem ★
●
Visa signatur
Allan, please add signature
GuessWho
Medlem ★
●
Hjemrdeil
Medlem ★
●
Visa signatur
Intel inside ✔ Intel i5 14400F | Intel Arc B580 12GB Steel Legend OC | Corsair Vengeance LPX 32GB 3600MHz | Kingston KC3000 2TB NVME | Windows 11 + Fedora
Sveklockarn
Medlem ★
●
Visa signatur
Sveklockarn
Medlem ★
●
Visa signatur
Thomas
Hedersmedlem ★
●
Visa signatur
Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS