ARC Raiders Sverige - Discord Community för svenska ARC Raiders spelare

Hej på er sweclockers!

ARC Raiders släpps 30:onde oktober, och det är så jävla fett. Ni som har spelat tt2 eller server slam, vad tycker ni?

Personligen så tycker jag att Embark verkligen fått till ett bra spel, med feta mechanics. Speciellt deras pve element är bra, för de är punishing!

Om ni söker folk att spela med eller bara vill hänga i ett svenskt community för ARC Raiders så finns en Discord för detta:

https://discord.gg/AdQsj3tWmB

Varmt välkomna, så ses vi i Speranza och i Discord!