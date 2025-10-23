Forum Ljud, bild och kommunikation Ljud Tråd

Gammal ojordad receiver Pioneer sx-450

Gammal ojordad receiver Pioneer sx-450

Hej, jag har nyligen fått en gammal pioneer sx-450 och bor i ett hus med ojordade eluttag. På baksidan av receivern står det "This apparatus must be earthed", vad jag undrar över är vad jag har för alternativ, måste man ha jordade eluttag för att använda förstärkaren på ett säkert sätt eller finns det andra alternativ?

Hur ser kontakten ut? https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/dina-elprodukter/produkter/stickproppar-och-uttag/

edit: på förstärkaren alltså, jordad, ojordad eller dubbelisolerad

Det är en så pass gammal sak 1976-79 att det inte fanns några krav på skyddsjord, det är däremot en receiver så den har en anslutning för antennjord och lådan innehåller nog även en del skärmning så prestandan på den blir bättre om den får jord på båda ställena men den är ok att använda även om du inte har det.
Det som kan vara ett verkligt problem är däremot åldern, åldrade kondensatorer och kanske oxidering och damm i potentiometrar och reglage så den kanske kan må bra av att rengöras och bli "piggare" av ett kondensatorbyte om den varit använd i 50 år.

Ser ut att använda 3 polig apparatkabel samma som på datorer (c13?) så jordad plugg.

Säger den att den måste va jordad (märkligt då den ser ut att vara från innan jordning i alla rum blev standard) så är det väl rekomenderat precis som att en dator är rekommenderad att köra i jordat uttag.

Ser ut att använda 3 polig apparatkabel samma som på datorer (c13?) så jordad plugg.

Säger den att den måste va jordad (märkligt då den ser ut att vara från innan jordning i alla rum blev standard) så är det väl rekomenderat precis som att en dator är rekommenderad att köra i jordat uttag.

De har nog jordad kabel allihop, även förstärkarna, för vår marknad. Det som gör det hela än mer intressant är att åtminstone en del av skivspelarna* har rund ojordad plugg som inte passar i jordade uttag...

*Jag vet inte riktigt hur långt fram detta sträcker sig, men t ex den vanliga PL-12D (II) har det. Eftersom det bara fanns jord på ställen där prylarna normalt sett inte användes så vållade detta förstås inget praktiskt problem då folk givetvis bara kopplade i dem i uttagen de hade. Och där passade ju båda.

De har nog jordad kabel allihop, även förstärkarna, för vår marknad. Det som gör det hela än mer intressant är att åtminstone en del av skivspelarna* har rund ojordad plugg som inte passar i jordade uttag...

*Jag vet inte riktigt hur långt fram detta sträcker sig, men t ex den vanliga PL-12D (II) har det. Eftersom det bara fanns jord på ställen där prylarna normalt sett inte användes så vållade detta förstås inget praktiskt problem då folk givetvis bara kopplade i dem i uttagen de hade. Och där passade ju båda.

Jo är lite så jag tänker också angående det. Tveksamt om den någonsin i sin livstid sett ett jordat eluttag förut.

Dock kan den ev ha en tendens att ge jordbrum med flytande jord, rätt vanligt på gamla 80tal eller tidigare om de var utrustade med jordplugg då den ofta använde jorden för diverse ljudfilter och brukar då inte gilla flytande jord.

Hade en SX-450 i garaget i några år. Kopplade bara in den och körde. Men något att tänka på är att den är ganska svag (redan som ny) med 2x15 watt. Så se till att eventuella högtalare är lättdrivna. Du kan nog räkna med några watt mindre nu för tiden på grund av ålder med. Men snygg är den.

