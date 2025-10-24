Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Minisforums nya eGPU-docka har både Thunderbolt 5 och Oculink

Melding Plague

Minisforums nya eGPU-docka har både Thunderbolt 5 och Oculink

Anslut snabba stationära grafikkort till en mini-PC eller bärbar dator.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning.

Medlem

Underbart...❤️ Jag pluggar just nu. Tight ekonomi. Mrn innan jag började plugga 📚 köpte jag en mini dator från Ali Express. Så detta kommer jag att testa. OM den här en rimlig prislapp...jag kör med VM också (för att skydda skolarbetena) så detta är mycket välkommet.

Wohoo...😃

Medlem

Jag som har min Minisforum UM760 slim för att streama från gamingriggen till TVn Fungerar helt sinnessjukt bra.

Kan någon som går igång på denna nyheten förklara för mig vilka usecase som detta är bra för? Jag fattar grejen att kunna docka in sin laptop i "game mode" eller när man behöver bättre gpu av andra anledningar - men just mini-PC?

Medlem
Skrivet av Guestah:

Jag som har min Minisforum UM760 slim för att streama från gamingriggen till TVn Fungerar helt sinnessjukt bra.

Kan någon som går igång på denna nyheten förklara för mig vilka usecase som detta är bra för? Jag fattar grejen att kunna docka in sin laptop i "game mode" eller när man behöver bättre gpu av andra anledningar - men just mini-PC?

Ett skulle vara att en mini-pc tar upp väldigt mkt mindre plats och ofta är väldigt mkt billigare. Men när andan faller på för att spela något plockas denna fram lätt pch med ett biffigt grafikkort får man en ganska trevlig spelupplevelse.

Man har alltså en mini-pc primärt för t ex surfande/plexserver/till tv och denna ger möjligheten att snabbt och enkelt utöka den till en rätt schysst gamingrigg. Finns ett par videos på YT som tar upp detta och visar prestandan.

Medlem
Skrivet av Necrophor:

Ett skulle vara att en mini-pc tar upp väldigt mkt mindre plats och ofta är väldigt mkt billigare. Men när andan faller på för att spela något plockas denna fram lätt pch med ett biffigt grafikkort får man en ganska trevlig spelupplevelse.

Man har alltså en mini-pc primärt för t ex surfande/plexserver/till tv och denna ger möjligheten att snabbt och enkelt utöka den till en rätt schysst gamingrigg. Finns ett par videos på YT som tar upp detta och visar prestandan.

Låter rimligt, det blir en vettig kompromiss helt enkelt.

Jag väntar fortfarande på den dagen jag kan docka i min mobil i något och få grym performance det var lite min dröm med Windows phone.

Medlem

Jag ska väl inte säga att jag skäms...det kanske är fel ord...men just nu ligger jag i lä och kan inte lägga ut 30.000:- på den datorn man egentligen vill ha... Ni vet Ryzen 9 9950X3D med 5 DDR, fullt med Nvme SSD HDD:ar för lagring av stuff, ett fullgott system helt enkelt.

So for now: får det bli en mini pc...

