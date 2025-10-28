Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Komponentrensning – CPU, RAM, AIO

Säljer följande komponenter, samtliga inköpta från Inet under 2021:

AMD Ryzen 7 5800X

16 GB RAM (2x8 GB) https://www.inet.se/produkt/5301223/corsair-16gb-2x8gb-ddr4-3...

Arctic Liquid Freezer II 360

Allt har fungerat felfritt sedan köp. Säljes endast på grund av uppgradering.

Pris: 2 500kr för hela paketet – eller högstbjudande.
Upphämtning föredras starkt. Jag förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill.

Övrigt:
Jag är lite osäker på om alla tillbehör till kylaren (AIO:n) finns kvar. Ett komplett monteringskit går dock att köpa direkt från Arctic för cirka 6 €, och ibland skickar de ut det gratis om produkten fortfarande är inom garantitiden, vilket den bör vara. Första annonsen på länge beklagar eventuella oklarheter.

https://www.sweclockers.com/marknad/255845-am5-moderkort-och-...

5800x 800kr + frakt

Bjuder 300 kr + frakt för ramstickorna.

800kr för AMD Ryzen 7 5800x + upphämtning

Skrivet av svintooo:

Bjuder 300 kr + frakt för ramstickorna.

Såg att du föredrog hämtning. Jobbar halvtid i sthlm, så kanske kan mötas nånstans ifall det faller sig så.

