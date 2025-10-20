Marknad Komponenter

Komponentrensning – CPU, RAM, AIO

Publicerad idag 08:20
Utgångspris: 2 500 kr
Antal bud: 0 st
Tjänagubben
Stockholm, Älvsjö
Säljer följande komponenter, samtliga inköpta från Inet under 2021:

AMD Ryzen 7 5800X

16 GB RAM (2x8 GB) https://www.inet.se/produkt/5301223/corsair-16gb-2x8gb-ddr4-3...

Arctic Liquid Freezer II 360

Allt har fungerat felfritt sedan köp. Säljes endast på grund av uppgradering.

Pris: 2 500kr för hela paketet – eller högstbjudande.
Upphämtning föredras starkt. Jag förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill.

Övrigt:
Jag är lite osäker på om alla tillbehör till kylaren (AIO:n) finns kvar. Ett komplett monteringskit går dock att köpa direkt från Arctic för cirka 6 €, och ibland skickar de ut det gratis om produkten fortfarande är inom garantitiden, vilket den bör vara. Första annonsen på länge beklagar eventuella oklarheter.

