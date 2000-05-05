Marknad Stationära datorer

Budget gaming-rigg

poeman (Pontus)
Dec 2003
162
7
5,00 / 5
Västmanland, Västerås
Säljer ett projekt som inte blev just mer än ett projekt..

De flesta delarna är nya. Ren installation (Lokalt konto) med Win 11 Pro (SVE) och licensnyckel medföljer. Följande specar:

-Ryzen 5500GT med orginalkylare
-Gigabyte A520M S2H
-Lexar Thor 16GB (2*8GB) RAM DDR4 3200MHz
-ASRock Challenger ITX Intel ARC A380 6GB
-Gigabyte M.2 NVE SSD 256GB
-Verbatim SATA III SSD 500GB
-Corsair CX 650 nätagg
-Aerocol CS-109 chassi med en sida av härdat glas (kompakt och litet mATX chassi)
-Thermaltake RGB fläkt + 1st Zalman fläkt
-Win 11 Pro SVE med licensnyckel

Kvitton & lådor finns till det mesta. Allt är nytt utom de båda SSD:erna som har ca två på nacken. Inget har någonsin varit överklockat.
Kom med bud. Endast upphämtning i Västerås.
Säljer till vem jag vill eller inte alls.

