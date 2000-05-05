Antec Core Micro (Ayaneo Pocket Micro) retro portable
Helio G99
Köpte denna på Sweclockers i tron att jag skulle använda den men allt annat i livet tar tid så den ligger bara just nu. Bättre den går till någon som använder den mera. Skyddsplasten är fortfarande på.
3,5” IPS skärm
8gb ram
256gb lagring
Det verkar vara ett riktigt kvalitetsbygge och mycket kraft innanför skalet.