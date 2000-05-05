Marknad Spelkonsoler

Antec Core Micro (Ayaneo Pocket Micro) retro portable

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Spelkonsoler Publicerad idag 07:57
Utgångspris: 800 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande

Logga in för att lägga ett bud.

Profilbild av myschli
myschli
Medlem sedan
Nov 2010
Foruminlägg
448
Annonser
60
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Västra Götaland, Tidaholm
Skickas & Avhämtning
0

Köpte denna på Sweclockers i tron att jag skulle använda den men allt annat i livet tar tid så den ligger bara just nu. Bättre den går till någon som använder den mera. Skyddsplasten är fortfarande på.

Helio G99
3,5” IPS skärm
8gb ram
256gb lagring

Det verkar vara ett riktigt kvalitetsbygge och mycket kraft innanför skalet.

Rapportera
Kommentarer till annonsen (0)
  • Bli först med att kommentera.
Läs fler kommentarer