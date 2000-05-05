Säljer min gamla NAS då jag byggt en ny. Tyvärr svår att skicka , eventuellt kan jag skicka diskarna separat om det finns köpare för hårdvara utan diskar.

Fractal Design R3

3x noctua chassifläktar

Intel i3-8300

Noctua CPU kylare (kommer inte ihåg vilken)

ASUS WS C246M PRO/SE

64GB RAM (2x32GB Crucial PC4-25600 - ECC unbuffered)

20TB data disk (5X4TB Seagate Ironwolf diskar)

400GB OS disk (1x400GB Intel dc s3610 SSD (Dell branded))

Corsair CV550 PSU

SMART från diskar.

https://pastebin.com/Q88TKFF1