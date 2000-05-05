Marknad Stationära datorer

NAS

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Stationära datorer Publicerad idag 18:14
Pris:  1 234 kr
Profilbild av Sucker
Sucker (Per)
Medlem sedan
Feb 2003
Foruminlägg
716
Annonser
26
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Västra Götaland, Alingsås
Avhämtning
0

Säljer min gamla NAS då jag byggt en ny. Tyvärr svår att skicka , eventuellt kan jag skicka diskarna separat om det finns köpare för hårdvara utan diskar.

Fractal Design R3
3x noctua chassifläktar
Intel i3-8300
Noctua CPU kylare (kommer inte ihåg vilken)
ASUS WS C246M PRO/SE
64GB RAM (2x32GB Crucial PC4-25600 - ECC unbuffered)
20TB data disk (5X4TB Seagate Ironwolf diskar)
400GB OS disk (1x400GB Intel dc s3610 SSD (Dell branded))
Corsair CV550 PSU

SMART från diskar.
https://pastebin.com/Q88TKFF1

Rapportera
Kommentarer till annonsen (0)
  • Bli först med att kommentera.
Läs fler kommentarer